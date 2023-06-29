Российские войска выбивают ВСУ из-под Антоновского моста в Херсонской области Фото: REUTERS

Российские войска постепенно ликвидируют остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост в ходе разлива Днепра, который произошел на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал начальник штаба полка с позывным Белый.

«Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты», - рассказал российский офицер.

Начальник штаба также уточнил, что численность бойцов украинских войск небольшая, сообщив также, что российские военные ведут разведывательные мероприятия, загоняя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под мост.

Напомним, днем ранее, 28 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что наступление ВСУ идет тяжело, требуя «более терпеливого подхода».