Нетаньяху объяснил, почему Израиль не передаст систему ПВО «Железный купол» Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тель-Авив не может позволить Вашингтону передать Киеву систему противовоздушной обороны (ПРО) «Железный купол», опасаясь, что она, как и другое израильское вооружение, может попасть в руки Тегерана. Такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности… У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины», - заявил глава израильского правительства в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

Как передает издание, премьер Израиля отверг призывы некоторых законодателей США и чиновников Украины присоединиться к усилиям западных стран по вооружению ВСУ.

Ранее Нетаньяху заявил, что поставленное Украине западными странами оружие уже было обнаружено около границ Израиля. Премьер назвал это одной из причин, по которой страна воздерживается от военной помощи Киеву.