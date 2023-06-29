СК РФ возбудил уголовные дела против 160 наемников, участвующих в боях на Украине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников из 33 стран, которые принимали участие в боях на Украине. Об этом в четверг, 29 июня, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Расследуется дело о наемничестве», - сказано в сообщении СК РФ по итогам совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным в Донецке.

Уточняется, что совместно с министерством обороны РФ и другими ведомствами собраны доказательства того, что в боевых действиях на Украине принимали участие наемники из Грузии, США, Латвии, Швеции и других стран.

«Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран», - сообщили в СК РФ.

Напомним, это не первый случай уголовного преследования иностранных наемников, принимающих участие в боях на Украине. В мае прошлого года ведомство сообщило, что завело уголовные дела на 75 наемников, среди которых есть американцы, британцы, канадцы, норвежцы и грузины.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что француз Максим Броншэн, отправившийся на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался, что не получил никакой помощи от Парижа после тяжелого ранения.