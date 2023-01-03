Французский наемник потерял ногу на Украине и обвинил Париж в безразличии

Оставшийся без ноги наемник пожаловался на безразличие со стороны властей Франции Фото: REUTERS

Француз Максим Броншэн, отправившийся на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне армии Незалежной, пожаловался, что не получил никакой помощи от Парижа после тяжелого ранения. Об этом он рассказал в беседе с TF1 INFO.

32-летний уроженец Эльзаса потерял левую ногу, подорвавшись на мине. После этого он обратился в посольство Франции на Украине, но не получил поддержки.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", - заявил инвалид.

Теперь француз проходит лечение в Страсбурге. Согласно французскому законодательству, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро за наемничество, говорится в сюжете.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский наемник Шон Пиннер, который ранее воевал на стороне Киева, а позже был освобожден из плена, опубликовал видео, на котором вновь принимает участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Напомним, на Украине в результате боевых действий погиб польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных. Он получил смертельное ранение в районе Артемовска в Донбассе.