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НовостиПолитика3 января 2023 4:40

Французский наемник потерял ногу на Украине и обвинил Париж в безразличии

Инвалид утверждает, что не получил никакой помощи от посольства после ранения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Оставшийся без ноги наемник пожаловался на безразличие со стороны властей Франции

Оставшийся без ноги наемник пожаловался на безразличие со стороны властей Франции

Фото: REUTERS

Француз Максим Броншэн, отправившийся на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне армии Незалежной, пожаловался, что не получил никакой помощи от Парижа после тяжелого ранения. Об этом он рассказал в беседе с TF1 INFO.

32-летний уроженец Эльзаса потерял левую ногу, подорвавшись на мине. После этого он обратился в посольство Франции на Украине, но не получил поддержки.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", - заявил инвалид.

Теперь француз проходит лечение в Страсбурге. Согласно французскому законодательству, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро за наемничество, говорится в сюжете.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский наемник Шон Пиннер, который ранее воевал на стороне Киева, а позже был освобожден из плена, опубликовал видео, на котором вновь принимает участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Напомним, на Украине в результате боевых действий погиб польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных. Он получил смертельное ранение в районе Артемовска в Донбассе.