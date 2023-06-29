В России введут некоторые надбавки к пенсии

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ утвердило постановление о беззаявительном порядке назначения надбавок к пенсии за сельский и северный стаж. Такое постановление было подписано Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.

Таким образом, с 2024 года за длительный стаж работы назначать доплаты к страховой пенсии для тех, кто находятся, находятся в районах Крайнего Севера будут без подачи гражданами заявлений и документов. Отмечается, что все это поможет сэкономить время.

Сообщается, что через два дня, 2026 года беззаявительный порядок будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают будут получать россияне, которые прорвались в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Отмечается, что правила на такую надбавку имеют представители более 500 профессий.

Напомним, накануне сообщалось, что Минтруд РФ собирается повышать пенсии два раза в год в 2025-2026 годах. В результате средний размер пенсии достигнет 25 690 рублей.