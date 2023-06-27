Минтруд планирует повышать пенсии два раза в год в 2025-2026 годах

Минтруд предлагает индексировать пенсии два раза в год в 2025-2026 годах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые параметры индексации пенсии разработало Минтруда. Речь идет о страховой пенсии для неработающих пенсионеров, уточняет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Сообщается, что в 2025-2026 годах индексация пенсии будет проводиться два раза в течение года. Предполагается, что с 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 5,3 процента, в результате чего средний размер пенсии при условии, что ее получатель не работает, составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года пенсии будут проиндексированы на 4 процента, а с 1 апреля того же года – на 3,8 процента. В 2026 году индексация составит 4 процента в феврале и 2,8 процента в апреле. В результате всех этих корректировок средний размер пенсии достигнет 25 690 рублей.

Напомним, индексация касается только неработающих получателей пенсии, а для пенсионеров, которые работают официально, индексацию отменили еще в 2016 году.

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