Спрятанные в бананах 50 кг кокаина за 450 млн рублей нашли в порту Петербурга

Фото: ФТС

Таможенники обнаружили в рефрижераторе с бананами в порту Санкт-Петербурга 50 килограммов кокаина. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), уточнив, что стоимость такого груза на черном рынке составит более чем 450 млн рублей.

«В результате проверки из-под обшивки рефрижератора извлечены 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. Согласно заключению эксперта изъятое вещество - наркотическое средство кокаин», - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщается в представленных службой документам, груз шел на различных морских судах из стран Африки в Узбекистан транзитом через Европу. Таможенники обнаружили эти наркотические вещества при сканировании контейнера при помощи инспекционно-досмотрового комплекса, увидев упаковки на мониторе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде наркотических средств». Причастным грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения со штрафом до 1 млн рублей.

Напомним, месяцем ранее также в контейнерах с бананами в Италии были конфискованы около трех тонн кокаина для Армении. Сообщалось, что такое товар принес бы наркоторговцам доход в размере более 800 млн евро.