Подоляк признал превосходство ВС России и нехватку боеприпасов у ВСУ Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов и сталкивается с упорной обороной превосходящей по численности российской армии.

“Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тысяч солдат”, — посетовал Подоляк в интервью изданию Corriere della Sera.

Также он отметил, что украинская армия не только испытывает дефицит крупнокалиберных снарядов, но и не способна противодействовать российской авиации и поражать каналы снабжения оборонных рубежей ВС РФ.

Ранее Подоляк призвал не ждать от ВСУ быстрых результатов, поскольку оборонительные рубежи российской арми “сегодня уже невозможно взломать без разумного и взвешенного подхода”. Также он переложил ответственность за это на западных партнеров Киева, которые якобы недостаточно быстро вооружали украинскую армию.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи также отметил, что наступление ВСУ столкнулось с качественно подготовленной линией обороны ВС РФ и упорством российских военных. Генерал признал, что украинская армия не достигла значимых успехов на поле боя.