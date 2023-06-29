Генерал армии США Каволи: ВСУ столкнулись с большими трудностями при наступлении

Главком войск НАТО в Европе Каволи: наступление ВСУ столкнулось с большими трудностями Фото: Александр КОЦ

Главнокомандующий войсками НАТО в Европе и генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что наступление ВСУ столкнулось с рядом трудностей из-за качественно подготовленной линии обороны ВС РФ и упорства российских военных. Генерал признал, что украинская армия не достигла значимых успехов на поле боя.

“У России все еще есть преимущество в массе”, — отметил он в интервью Financial Times.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также признавал, что украинские подразделения столкнулись с жестким сопротивлением со стороны российских военных благодаря качественно выстроенной линии обороны с множеством окопов и минных полей.

Военный аналитик Эндрю Лэтэм отмечал, что если учитывать подготовку российской армии и состояние вооруженных сил Украины, то вера многих в способность Киева победить на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.

Напомним, менее чем за три первые недели своего наступления ВСУ потеряли более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.