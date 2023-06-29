В России создали систему борьбы с БПЛА “Аргус-Антидрон” в виде ручного гранатомета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина сообщила, что российские инженеры создали новую систему противодействия беспилотникам “Аргус-Антидрон”, выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета.

“На выставке мы представляем наше антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с дальностью подавления до 1,5 километров, время работы без подзарядки аккумулятора - 1,5 часа. Наша разработка может "посадить" большинство применяемых противником типов дронов”, — сообщила представитель НПО РИА Новости.

Также она отметила, что система радиоэлектронной борьбы уже проходит испытания боем в зоне спецоперации. Компания получила положительные отзывы от российских военных. При этом противодронный гранатомет весит менее четырех килограмм и может работать как “с плеча”, так и с треноги.

Сайт KP.RU рассказывал об аналогичной системе борьбы с дронами “Гарпия”, которая также активно применяется в ходе спецоперации на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал эффективность подобных систем.

Украинские военные также отмечали успехи российских инженеров в противодействии БПЛА в зоне СВО. По их словам, дорогие и популярные дроны DJI, которые ранее могли преодолевать десятки километров, теперь едва справляются с задачами в радиусе пары сотен метров.