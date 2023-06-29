“Величайшая угроза”. В США рассказали о грозном российском оружии

Расчет «Ланцета» разворачивает пусковую установку и приводит в боевое положение дрон. Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт Питер Сучиу назвал российские ударные беспилотники “Ланцет” одной из величайших угроз для ВСУ в зоне спецоперации.

“Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары”, — отметил он в статье для 19FortyFive.

Сичиу подчеркнул, что “Ланцеты” достаточно эффективны, но при этом экономичны — беспилотник весит всего 12 килограммов, три из них это масса боевого заряда. При этом дрон, несмотря на скромные характеристики, не только участвует в аэроразведке и атакует пехотные подразделения, но и массово уничтожает бронетехнику украинской армии и даже системы ПВО, предназначенные для борьбы с ним.

Военкор KP.RU Александр Коц также высоко оценил российские “Ланцеты”, которые на пару с планирующими авиабомбами ФАБ-500 стали серьезным аргументом России на поле боя и значительно “проредили” украинскую ПВО, а также вынудили артиллерию отодвинуться подальше от линии соприкосновения.

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