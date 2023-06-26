19Fortyfive: российский беспилотник “Ланцет” массово уничтожает технику ВСУ Фото: Александр КОЦ

Американский военный эксперт Питер Сучиу назвал российские беспилотники “Ланцет” массовым убийцей боевой техники ВСУ. В своей статье для 19Fortyfive он отметил, что ВС России успешно сдерживают натиск наступательных подразделений украинской армии.

“Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут”, — отметил Сучиу.

Эксперт подчеркнул, что “Ланцеты” являются достаточно простой, однако очень смертоносной платформой, уничтожающей не только артиллерию и бронетехнику, но и системы ПВО, предназначенные для борьбы с ними.

Военкор KP.RU Александр Коц также высоко оценил российские “Ланцеты”, которые на пару с планирующими авиабомбами ФАБ-500 стали серьезным аргументом России на поле боя.

Планирующие авиабомбы, по мнению авторов сербской газеты “Политика”, стали “судьбоносным” оружием в текущем конфликте. Эксперты отметили, что на практике сбивать такие снаряды оказалось сложнее, чем гиперзвуковые “Кинжалы”, а у ВСУ нет средств для борьбы с ними.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также называл российские планирующие бомбы “серьезной головной болью” и признавал, что украинская армия не может противостоять подобному вооружению.

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