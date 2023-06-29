Путин: мир не рухнул из-за ухода западных компаний с российского рынка

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с уходом иностранного бизнеса с российского рынка.

“Из своего ухода с нашего рынка некоторые компании делают пиар-акцию. Не знаю, помогает ли этот пиар. Но с уходом западных компаний мир не рухнул”, — сказал глава государства в выступлении на форуме “Сильные идеи для нового времени”.

Путин напомнил, что неоднократно подчеркивал положительное влияние санкций на российский бизнес – из-за ухода западных предпринимателей с российского рынка “кратно расширились возможности” для отечественного бизнеса.

Также президент отметил, что российские производители уже доказали свою способность конкурировать с мировыми монополистами и становиться еще лучше, поэтому правительству важно помочь этим компаниям “раскрутиться” и стать мировыми брендами, за которые смогут гордиться россияне.