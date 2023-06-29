Спустя 10 лет после легендарной "кошки, вид сзади": Путин сделал новый рисунок

Президент Владимир Путин нарисовал мордочку на сенсорной панели российского производства

Во время участия в в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» 29 июня президент России Владимир Путин нарисовал на интерактивной доске необычную человеческую голову. Он решил сделать это после того, как ему напомнили о его рисунке кошки 10 лет назад на сенсорной панели.

Тогда президент нарисовал легендарную "кошку, вид сзади" на сенсорной панели западного производства. Новый рисунок он сделал уже на отечественной технике.

Рисунок «Кошка, вид сзади»

Путину предложили нарисовать что-то "на его усмотрение". Президент, на секунду задумавшись, изобразил на панели забавную мордочку. После завершения своего рисунка, президент оставил свою подпись под ним.

Ранее Владимир Путин в ходе визита в Дербент нашел время пообщаться с местными жителями, которые встретили его восторженными криками. Президенту выразили благодарность за его визит и попросили приезжать почаще.