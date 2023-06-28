Путин в ходе визита в Дербент пообщался с местными жителями Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

В ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дербент он нашел время пообщаться с местными жителями. Они тепло поприветствовали президента и говорили, что ждут его снова. Видео с общением президента опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Многие жители Дербента снимали подошедшего к ним президента на телефон, а другие говорили, что очень рады его видеть. После этого президент сел в автомобиль под крики собравшихся людей.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по развитию регионального туризма в России. Он провел встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, а также посетил мечеть Джума, где помощник Муфтия Дагестана Запир Салимов подарил президенту Коран.

В ходе совещания президент заявил о наличии всех условий для развития внутреннего туризма в России и подчеркнул, что граждане могут выбрать поездку на любой вкус, что не доступно для жителей многих стран мира.