В Финляндии обнаружили комаров, переносящих вирус лихорадки Западного Нила Фото: Shutterstock

В Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, который известен как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. О такой находке в районе города Пори сообщили в Университете Хельсинки.

— Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии - самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе, — говорится в сообщении.

При этом исследователи уверены, что распространение заболевания в стране маловероятно. Также отмечается, что ранее этот же вид комаров был обнаружен в Ленинградской области в России и в районе Сконе в Швеции.

Отмечается, что этот вид комаров переносит лихорадку Западного Нила между людьми и птицами. Симптомами этого вируса обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы.

Ранее стало известно, что Минобороны России ожидают малярию и лихорадку Западного Нила в Херсонской области. В ведомстве отмечают, что Киев может использовать беспилотники для распространения комаров и клещей, переносящих вирусы.