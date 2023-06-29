CNBC: небо над Нью-Йорком второй раз за месяц затянуло смогом от пожаров в Канаде, фото: Плотникова Людмила

В Нью-Йорке становится невозможно дышать. Всё дело в масштабных лесных пожарах, полыхающих в Канаде, из-за которых весь город затянуло смогом. Дальше воздух, по прогнозам, будет только ухудшаться. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Еще несколько лет назад мы не сталкивались с такими ситуациями. Если вы хотели узнать о последствиях изменения климата, то теперь сможете почувствовать их в повседневной жизни», - заявила Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк.

Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие дни воздух в Нью-Йорке будет становиться всё менее и менее пригодным для жизни. В некоторые периоды загрязнения ожидается переход в категорию «опасного» явления, своего рода аналог российского «красного» уровня погодной опасности.

Также известно, что дым от канадских пожаров уже дошёл до так называемого Среднего Запада, затянув такие города, как Детройт и Чикаго.

Ранее KP.RU сообщил, что дым от могучих канадских пожаров достиг даже Великобритании.