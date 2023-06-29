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НовостиПолитика29 июня 2023 13:44

Боррель: ЕС рискует превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

По мнению Борреля, Украина должна продолжить конфликт
Сергей КУДРИН
Боррель: ЕС рискует превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Боррель: ЕС рискует превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил превратить Европейский фонд мира в «Оборонный фонд Украины», то есть пустить деньги Евросоюза, направленные на усиление военного присутствия стран ЕС по всему земному шару.

«Европейский фонд мира, возможно, должен стать оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать. Модернизация украинской армии должна продолжаться», - заявляет Боррель.

Помимо прочего, Евросоюз хочет удвоить поставки оружия на Украину и планирует отправлять Киеву вооружение даже после завершения конфликта. Эти планы связаны с недавними событиями в России. Как уверяет Боррель, все европейские спецслужбы сейчас стараются разобраться, в чём были истинные причины попытки вооружённого мятежа 24 июня 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Боррель ещё 26 июня заявил о планах по увеличению поддержки Киева.

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