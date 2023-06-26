Боррель заявил о решении ЕС увеличить поддержку Киева из-за событий в России

Испанец Жозеп Боррель сделал один вывод из попытки мятежа в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз сделал один вывод из попытки военного мятежа в России, который заключается в увеличении поддержки киевского режима. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции в Люксембурге.

"Единственное заключение наших дебатов - продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо", - заявил испанский политик, отметив, что ЕС будет удваивать поставки оружия, тренировать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы поддержать киевское контрнаступление.

Любопытно, что еще в начале месяца Жозеп Боррель назвал ключом к завершению украинского конфликта прекращение поставок оружия со стороны стран коллективного Запада. Кроме того, не так давно глава дипломатии ЕС пожаловался на нехватку ресурсов для изготовления боеприпасов.

Ранее 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем поставленного оружия ВСУ существенно не скажется на ходе специальной военной операции.

"Единственное заключение наших дебатов - ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины