МИД Эфиопии объявил о подаче заявки на вступление в БРИКС, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Эфиопии Мелес Алем, в ходе пресс-конференции, объявил о подаче заявки на вступление в ряды стран-участниц БРИКС. Заявление Алема приводит агентство ENA.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», - заявил Алем.

Напомним, что в БРИКС уже подали заявки такие страны, как Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности вступления в международную организацию также заявляли Турция, Саудовская Аравия, Аргентина и многие другие.

БРИКС - международное экономическое объединение, в которое изначально входили только Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa), по первым буквам четырёх первых государств организация и была названа.

Ранее KP.RU сообщил, что формально в БРИКС подали заявки уже 13 государств, а в целом о желании присоединиться заявили 19 стран.