Лавров: Россия заинтересована в содействии нормализации обстановки в Судане Фото: REUTERS

Российская Федерация заинтересована в содействии и нормализации обстановки в Судане. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром.

— Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки, — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство страны в Хартуме. По словам Лаврова, для него имеет особое значение услышать оценку нынешней ситуации от самого зампреда Суверенного совета Судана.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад ополчился бы на любое государство, которое готово защищать свои интересы, как это делает Россия. При этом именно Российская Федерация покажет другим странам пример, как отстаивать свои национальные интересы.