Лавров: Запад ополчился бы на любую страну, защищающую свои интересы, как Россия

Сергей Лавров рассказал о логике Запада в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный Запад во главе с США ополчился бы на любую страну, которая отстаивает свои национальные интересы, как это делает Россия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

Лавров заявил, что в высказываниях опирается на мнения многих своих друзей, которые вот уже много лет изучают действия и эволюцию мнений стран коллективного Запада

"Логика, которую они видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря - Россию, которая посмела пойти поперек", - сказал Лавров, добавив, что если бы подобным решительным образом действовали и другие страны, то Запад ополчился бы и против них.

По словам министра иностранных дел РФ, Россия подает пример другим странам своей твердой позицией по защите суверенитета.

Ранее Лавров сообщил о подготовке Запада к гибридной войне против России, а также о стремлении американцев рассорить РФ с Европой.