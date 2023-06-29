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НовостиОбщество29 июня 2023 17:44

Посланник Папы Римского по Украине Дзуппи встретился с патриархом Кириллом

В ходе общения высказаны предложения по урегулированию конфликта на Украине
Сергей КУДРИН
Посланник Папы Римского по Украине Дзуппи встретился с патриархом Кириллом

Посланник Папы Римского по Украине Дзуппи встретился с патриархом Кириллом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посланник Папы Римского Франциска, прибывший в Россию с целью обсуждения возможных путей урегулирования конфликта на Украине, встретился 29 июня 2023 года с патриархом Кириллом. Кардинал Маттео Дзуппи ещё до приезда говорил, что Франциск очень хотел этой встречи.

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», - заявил патриарх Кирилл в ходе переговоров.

Он также подчеркнул, что на данном этапе развития ситуации все страны мира должны объединяться с одной целью - не допустить начала полномасштабного вооружённого конфликта между ядерными державами.

Дзуппи же отметил, что Ватикану крайне интересно узнать мнение патриарха Кирилла обо всей нынешней геополитической ситуации, и о возможных путях выхода из неё.

Ранее KP.RU сообщил, что посланник Ватикана находится в Москве с 28 по 29 июня, и проводит ряд встреч по вопросам урегулирования ситуации на Украине.