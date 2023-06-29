Ростовская полиция изъяла оружие и БТР, оставшиеся после ухода ЧВК "Вагнер" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовские полицейские изъяли БТР, оружие и прочую военную техники, оставшуюся после ухода из города ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет по работе сотрудников УМВД РФ по Ростову-на-Дону.

— Полицейские во взаимодействии с военными Минобороны РФ в составе следственно-оперативных групп направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружия и боеприпасы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось обнаружить и изъять БТР, гранатометы, тротиловые шашки, противотанковые мины, гранаты, УАЗ «Патриот», а также множество патронов и пулеметные ленты. При этом точное количество изъятого вооружения не разглашается.

Ранее KP.RU рассказал, что «вагнеровцев» начали разоружать. Военная техника подразделения будет передана Министерству обороны. При этом в оборонное ведомства будет передана не только российская техника, но и трофейная, которую захватили у ВСУ.