Мадонну выписали из больницы Фото: из соцсетей

Госпитализированную с бактериальной инфекцией Мадонну выписали из больницы. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что сейчас 64-летняя певица доставлена в свой дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи, а сама «королева поп-музыки» по данным источника в порядке.

Напомним, что ранее стало известно о срочной госпитализации Мадонны. 24 июня ее нашли лежащей без сознания и доставили в ближайшее медучреждение в отделение реанимации. Там врачи ввели ей в трахею трубку, которая позволила провести искусственную вентиляцию легких.

Позже менеджер певицы рассказал, что у нее обнаружили серьезную бактериальную инфекцию, но Мадонна пришла в себя и стала чувствовать себя лучше. За ней наблюдали не только врачи, но и ее дочь Лурдес Леон.

Помимо этого менеджер Гай О'Сири сообщил поклонникам артистки, что запланированный масштабный тур, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны переносится из-за ее внезапной болезни. Он подчеркнул, что последние полгода поп-дива постоянно готовилась к выступлениям.