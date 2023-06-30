МВФ: Госдолг Украины составит 100,7% ВВП в 2025 году Фото: REUTERS

МВФ прогнозирует, что государственный долг Украины будет расти в ближайшие два года и составит 100,7% ВВП в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные из заявления МВФ, посвященному итогам первого обзора украинской экономики в рамках механизма расширенного кредитования (EFE).

Экономисты фонда отметили, что в 2023 году госдолг Киева увеличится до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6% ВВП.

По мнению экспертов, после достижения показателя в 100,7% ВВП в 2025 году госдолг Киева начнет медленно сокращаться.

Как писал сайт KP.RU, исполнительный совет МВФ после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 890 миллионов долларов.

Кроме того, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии.

21 июня Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов, из которых 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 миллиарда - грант от США и 15 миллионов - от Финляндии.

Ранее в Киеве заявляли, что хотели бы погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов.

По мнению советника Зеленского, союзники Киева якобы направят изъятые российские средства на погашение госдолга Украины, который уже превысил 124 миллиарда долларов и продолжает расти.