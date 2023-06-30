Трамп: Украина по условиям мира может сохранить, что заслужила Фото: REUTERS

Бывшего президент США Дональд Трамп заявил, что Украина по итогам урегулирования украинского конфликта может сохранить то, «что заслужила».

«Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это», - заявил бывший глава Белого дома в телефонном интервью агентству Reuters, указав на необходимость правильного посредника или переговорщика, которого «сейчас нет».

Как передает издание, не цитируя бывшего президента США прямо, Трамп также не исключил, что украинским властям «придется уступить некоторую территорию России». При этом не уточняется, о каких именно территориях идет речь, а политик заявил, что все станет «предметом переговоров».

Напомним, ранее Трамп заявил, что при его победе на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной, пообещав завершить украинский конфликт за сутки.