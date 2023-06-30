Марочко: ВСУ задействовали технику НАТО при попытке атаки в районе Артемовска Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что батальонно-тактические группы украинских войск при помощи военной техники стран НАТО пытались прорвать оборону российской армии в районе города Артемовск.

«В районе Артемовска ВФУ батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», - заявил подполковник, уточнив, что украинские войска также использовали западную бронетехнику и танки.

Марочко отметил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены, а российские войска не допустили прорыва линии обороны.

Напомним, днем ранее, 29 июня, Марочко заявил, что украинские войска усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар, сообщив также, что в этом районе выросло число артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.