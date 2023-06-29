Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об усилении ударных групп Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По его словам, делается это для наступления на Артемовск и Соледар.

«В районе населенных пунктов Артемовск и Соледар со стороны ВСУ отмечается усиление действий наступательного характера», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, в частности, командование украинской армией нарастило численность ударных групп, увеличив количество военных и бронетехники. Также, по данным эксперта, в данном районе выросло число артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, Соледар был освобожден российскими войсками в январе этого года, а Артемовск – в мае.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что украинское наступление началось 4 июня 2023 года. Однако, по словам главы государства, все попытки ВСУ провалились. Недавно российский лидер рассказал, что украинская армия с начала своего наступления потеряла огромное количество бронетехники. Так, противник утратил 259 танков и 780 бронемашин.