ТАСС: средства Всемирного банка для помощи Украине почти исчерпаны

Средства Всемирного банка для помощи Украине почти исчерпаны Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) практически исчерпал внутренние средства для помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российской дирекции.

Таким образом источник прокомментировал решение Всемирный банка одобрить кредит для Киева на 1,5 млрд долларов под гарантии Токио.

Собеседник издания отметил, что у Всемирного банка есть серьезные риски, которые связаны с состоянием украинской экономики, сообщив также, что российская сторона выступала против предоставления такого займа.

Как передает издание, Всемирный банк смог мобилизовать свыше 24 млрд долларов для помощи Киеву, однако примерно 90% средств были предоставлены не самой организацией, а гарантами и донорами, среди которых были Япония, США, а также Великобритания и Европейский союз.

Источник также заявил изданию, что средства идут исключительно на гражданские нужды, среди которых выплаты пенсий, пособий, а также зарплаты медикам и сотрудникам экстренных служб, уточнив, что за их целевым использованием наблюдает служба внутреннего аудита Всемирного банка.