«Мне надо поработать над выносливостью»: Маск рассказал, где может пройти его бой с Цукербергом

Маск заявил, что его поединок с Цукербергом может пройти в Колизее Фото: REUTERS

Илон Маск заявил, что его поединок с Марком Цукербергом может пройти в Колизее.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», - написал бизнесмен на своей странице в Twitter, выложив также ссылку на видеоролик, которая содержит отрывок из комедийного фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», подписав ее «Мне надо поработать над выносливостью».

Напомним, на пошлой неделе Маск написал о своей готовности к бою с Цукербергом в клетке, после чего его оппонент предложил прислать местоположение боя. Издание Verge сообщило, что такие заявление - не шутки. В ответ, Маск предложил провести дуэль в Лас-Вегасе в стиле смешанных единоборств (ММА).

Как писал сайт KP.RU, позже исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман опубликовал на своем Twitter видео, на котором тренирует джиу-джитсу вместе с Цукербергом.