В Бердянске прозвучали несколько взрывов, сработала система ПВО Фото: REUTERS

Серия взрывов прозвучала утром в пятницу, 30 июня, в Бердянске Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировала военно-гражданская администрация города.

«Около 8:00 в Бердянске прозвучала серия взрывов», - сказано в заявлении властей.

Отмечается, что таким образом Вооруженные силы Украины совершили еще одну попытку нанести удар по мирному городу.

«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО», - добавили в администрации.

Информацию о том, что в Бердянске прогремели взрывы, подтвердил и глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил успешную работу российских средств ПВО. Предварительно, по словам Рогова, попытка удара была совершена украинской армией с помощью ракет Storm Shadow.

Напомним, 28 июня серия взрывов прогремела в Мелитополе. Тогда Рогов уточнял, что всего их было шесть. Неделей ранее местная администрация сообщала о том, что в городе сработала система ПВО.