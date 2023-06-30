Более 660 человек задержаны во Франции за ночь из-за протестов Фото: REUTERS

Более 660 человек были задержаны в ночь на пятницу, 30 января, в ходе беспорядков, которые вспыхнули во Франции после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры, было произведено 667 арестов», - написал глава ведомства в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается также, что около 250 полицейских пострадали из-за ночных беспорядков.

Напомним, как сообщалось днем ранее, в ходе беспорядков было задержано 150 человек, ранено 16 сотрудников правоохранительных органов. Протестующие напали на 12 магазинов и повредили 15 машин. Дарманен тогда назвал произошедшее «ночью невыносимого насилия против символов Республики».