Марочко: около Невского и Макеевки в ЛНР обнаружены массовые захоронения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовые захоронения украинских бойцов были обнаружены около сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республики (ЛНР) при проведении аэроразведки. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, уточнив, что стихийные захоронения представляют из себя свежие траншеи и насыпи.

«В районах населенных пунктов Макеевка и Невское при помощи аэроразведки в низинах, удаленных от населенных пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР в отставке.

Напомним, Марочко также заявил о попытках атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска с использованием техники НАТО, подчеркнув, что все атаки украинских войск были отражены.