Лавров: РФ при прекращении зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны

Сергей Лавров рассказал, что будет делать Россия, если зерновая сделка прекратит работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае, если действие зерновой сделки будет прекращено, Россия обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Такое заявление сделала министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что "еще одной каплей в чашу терпения" стал террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавших аммиакопровод «Тольятти - Одесса».

"Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой", - сказал он.

Глава МИД РФ также отметил, что экспорт зерна в России в 2023 году ожидается почти на уровне 50 млн тонн. Соответственно, российские партнеры при прекращении работы зерновой сделки не пострадают.

"С начала действия черноморской инициативы из Украины вывези 32,5 млн тонн зерновых, прежде всего кукуруза, масла, пшеница. Почти 40% получателей - ЕС, 24% - КНР, около 10% - Турция, а в беднейшие страны вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых. Мы, в случае прекращения действия инициативы, обеспечим поставки зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно", - заключил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для продления сделки, так как ее условия не выполняются.