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НовостиПолитика21 июня 2023 10:24

Песков: предпосылок продления зерновой сделки нет, потому что она не выполнена

ООН не удается повлиять на коллективный Запад для выполнения российской части договоренностей
Дарья ЧИПУРНАЯ
Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как российская часть договоренностей до сих пор не выполнена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены", - сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что у Организации Объединенных Наций не удается повлиять на страны коллективного Запада, чтобы те исполнили вторую часть договора, где прописаны российские условия.

"Пока, к сожалению, воз и ныне там", - заключил Песков.

Напомним, 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия начинает задумываться о выходе из зерновой сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия не продлит соглашение, если оно в полной мере не заработает до 17 июля.

Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал 18 июля последним днем действия зерновой инициативы, несмотря на то, что ООН продолжает работать с Москвой и Киевом для дальнейшего исполнения договора.