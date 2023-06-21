Песков: предпосылок продления зерновой сделки нет, потому что она не выполнена

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как российская часть договоренностей до сих пор не выполнена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены", - сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что у Организации Объединенных Наций не удается повлиять на страны коллективного Запада, чтобы те исполнили вторую часть договора, где прописаны российские условия.

"Пока, к сожалению, воз и ныне там", - заключил Песков.

Напомним, 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия начинает задумываться о выходе из зерновой сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия не продлит соглашение, если оно в полной мере не заработает до 17 июля.

Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал 18 июля последним днем действия зерновой инициативы, несмотря на то, что ООН продолжает работать с Москвой и Киевом для дальнейшего исполнения договора.