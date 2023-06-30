AFP: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Макрон экстренно возвращается в Париж из Брюсселя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Европейского союза в Брюсселе на фоне беспорядков, охвативших его страну после гибели подростка от рук полицейских. Об этом сообщает агентство AFP.

Макрон прибыл в Бельгию, однако из-за погромов во Франции было решено созвать экстренное заседание межведомственной кризисной группы в Елисейском дворце.

Заседание начнется в 14:00 по московскому времени. Чтобы успеть вовремя вернуться из Брюсселя в Париж, Макрону также пришлось отменить ранее запланированную пресс-конференцию по итогам встречи ЕС.

Напомним, во вторник, 27 июня, французские полицейские застрелили 17-летнего водителя Наэля в Нантере за "отказ подчиниться законным требованиям".

Сайт KP.RU писал, что Францию захлестнула волна протестов: в пригороде Парижа местные жители стали поджигать урны и мусорные баки, устраивать потасовку с полицейскими. Беспорядки длятся несколько дней, в результате было задержано по меньшей мере 150 человек.