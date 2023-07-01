В некоторых регионах России повысят социальные выплаты и зарплаты с 1 июля 2023

Зарплаты и пособия вырастут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начиная с 1 июля 2023 года начинает действовать новый закон об увеличении социальных выплат и зарплат. Как сообщает KP.RU, размер выплат будет разниться в зависимости от региона проживания сотрудника и должности, которую он занимает.

В Подмосковье с 1 июля будет увеличена зарплата у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, научных сотрудников, педагогов и преподавателей высших учебных заведений, а также у работников социальной сферы и культуры. Их зарплата будет повышена на 8-10% (на 5-12 тысяч рублей).

В Алтайском крае прибавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей получат врачи. Медсестры и фельдшеры будут дополнительно получать по 6 тысяч рублей.

Что касается социальных выплат, то малообеспеченные семьи в Калининградской области получат по 5 тысяч рублей за каждого ребенка, который готовится к зачислению в школу.

Опекуны детей из приемных семей на Чукотке получат прибавку к ежемесячной выплате, которая теперь будет составлять 34 959 рублей в месяц. А детям и сиротам, оставшимся без родителей в Ульяновской области, положена единовременная выплата на покупку дома в этом регионе. Соцпомощь можно будет оформить до 30 июня 2025 года.

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