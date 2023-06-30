Новые законы с 1 июля 2023: газировка подорожает, кредиты подешевеют, зарплаты и пособия вырастут

Если раньше в электронном виде можно было оформить только извещение о ДТП, то с 15 июля на Госуслугах станет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу (то есть без участия гаишников). Фото: Shutterstock

Банкиры умерят аппетиты

По новому закону, общая сумма выплаты по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года, не должна превышать 130% от размера займа. Раньше этот порог составлял 150%. Также с 1 июля банки не смогут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день. Раньше этот показатель составлял 1%.

Меняются условия и для микрофинансовых организаций. Если человек взял в долг не более 10 000 рублей на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1% в сутки (до 1 июля было 2%). Таким образом, максимальная прибыль кредитора не должна превышать 15% за две недели (раньше он мог заработать 30%).

Оформить аварию можно будет через Госуслуги

Если раньше в электронном виде можно было оформить только извещение о ДТП, то с 15 июля на Госуслугах станет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу (то есть без участия гаишников). Подать заявление о возмещении ущерба можно будет через личный кабинет. К нему надо будет приложить копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.

Также в электронном виде можно будет подписать и документы со страховщиком - например, направление на ремонт или соглашение о размере страховой выплаты.

Получить компенсацию на квартплату станет проще

С 1 июля в России вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило единую форму заявления на предоставление компенсации. Большую часть документов, необходимых для получения компенсации, госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно.

Но часть документов все же придется подавать самому. В их числе - иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость.

Обязательным условием остается отсутствие задолженности за ЖКУ (подтвержденной судом).

Подать заявление можно как лично, так и через портал госуслуг или МФЦ. Заявление обязаны рассмотреть в течение 10 рабочих дней.

Новый налог будут брать с напитков, в которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 мл. Фото: Shutterstock

Пить станет еще вреднее...

...причем для кошелька. С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки, изготовленные с использованием питьевой и минеральной воды. Проще говоря, на сладкую газировку. Новый налог будут брать с напитков, в которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 мл. Размер акциза - 7 рублей за литр. То есть примерно на столько подорожают сладкие газированные напитки.

С кваса, соков и морсов акциз взимать не будут.

Зарплаты и пособия вырастут

С 1 июля увеличатся социальные выплаты и зарплаты. Правда, не везде, а только в некоторых регионах.

Так, в Подмосковье вырастут доходы врачей, медсестер, работников социальных служб, сотрудников школ искусств и колледжей. Им повысят зарплаты на 8-10% (на 5-12 тысяч рублей) в зависимости от рода деятельности и квалификации.

Дополнительные выплаты также ждут медиков, работающих в Алтайском крае. Врачи ежемесячно будут получать плюсом к зарплате по 10 тысяч рублей, а фельдшеры и медсестры — по 6 тысяч рублей.

На Чукотке с 1 июля повысят ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой и воспитывающихся в приемной семье. Опекуны будут получать 34 859 рублей в месяц (величина прожиточного минимума в регионе).

В Ульяновской области сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, взамен жилого помещения смогут получить единовременную выплату на покупку квартиры или дома на территории региона. Такая социальная помощь будет предоставляться только один раз. Программа рассчитана до 30 июня 2025 года.

В Калининградской области по 5 тысяч рублей получат малообеспеченные многодетные семьи для подготовки детей к школе. Выплата полагается на каждого ребенка.

А ЧТО ЕЩЕ?

Уведомления о налогах придут на Госуслуги

Извещения будут присылать автоматически. Ранее подобные уведомления приходили только заказными письмами по почте или в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Закрыть бизнес — без бюрократии

С 1 июля учредители малых и средних предприятий смогут прекратить их деятельность в упрощенном порядке.

Чтобы компанию удалили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), нужно подать в регистрирующий орган соответствующее заявление. Направить его можно в электронном формате, завизированном квалифицированной электронной подписью всех владельцев организации. Нотариально заверять документы, направленные онлайн, больше не придется. Но перед тем, как закрыть предприятие, необходимо рассчитаться с кредиторами, произвести необходимые выплату работникам и заплатить все налоги.

Живущим за границей станет легче оформить пенсию

Чтобы получать пенсию за границей, пенсионер лично или через своего законного представителя должен подать заявление в Социальный фонд, а также ежегодно подтверждать, что он еще жив. Если гражданин этого не делает, что сначала выплату пенсий приостановят (на полгода), потом прекратят. С 1 июля, чтобы подтвердить, что ты не умер, не нужно будет приезжать в Россию. Это можно будет сделать через госуслуги.

«Дышать в трубочку» - только при понятых

С 1 июля вступает в силу приказ МВД, по которому проверять водителей на алкогольное опьянение будут только в присутствии понятых или с применением видеозаписи.