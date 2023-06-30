WSJ: украинские войска при наступлении были шокированы масштабом подготовки ВС России Фото: REUTERS

Командир подразделения ВСУ сержант Георгий Волков в интервью американскому изданию Wall Street Journal признался, что в ходе текущего наступления украинские войска “были шокированы” масштабом подготовки российской линии обороны.

“Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны”, — заявил военный.

Также в статье отмечено, что российская армия выстроила не менее трех оборонительных рубежей с укрепленными бетоном окопами и укрытиями для танков и другой техники, а также развитой системой снабжения передовой, подготовленной к любым погодным условиям.

“Это были простые вещи, но если брать все вместе, получается большая система обороны”, — признался украинский солдат.

Бывший генерал украинской армии Сергей Кривонос ранее отмечал, что из-за недооценки российской армии президентом Зеленским линия боевого соприкосновения может в скором времени оказаться под Киевом. По его словам, Киев потерпит в текущем конфликте поражение, поскольку лишь занимался “пиаром наступления ВСУ”, в то время как российская армия активно накапливала силы и укреплялась на новых территориях.