Залужный заявил об отсутствии изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Киев не видит каки-либо изменений на линии фронта и ослаблений российских войск в связи с мятежом Евгения Пригожина.

«Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен», - заявил главком ВСУ в интервью Washington Post.

Залужный отметил, что силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уже покинули линию фронта после взятия под контроль Артемовска, и с того времени «не произошло никаких заметных изменений».

«Не почувствовали, что их защита где-то ослабла», - добавил он, комментируя оборону российской армии.

Напомним, в минувшую субботу, 29 июня, полицейские Ростова изъяли БТР, оружие и прочую военную техники, которая осталась после ухода из города ЧВК «Вагнер». Незадолго до этого стало известно, что военная техника подразделения будет передана Министерству обороны РФ.