Залужный назвал силы ВСУ на земле легкой мишенью для российских истребителей Су-35 Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на земле становятся легкой мишенью для российских истребителей Су-35. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный, объяснив такую ситуацию тем, что украинская авиация не способны с ними конкурировать.

По его словам, боевых самолетов из западных стран «очень ограниченного числа» для Киева «было бы достаточно».

«Они необходимы. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», - заявил главком ВСУ в интервью Washington Post.

Напомним, ранее издание Military Watch Magazine заявляло, что поставка Киеву истребителей F-16 может серьезно ударить по престижу боевой машины, так как авиационный парк украинских войск может понести серьезные потери как от обстрелов аэродромов, так в боях. Bloomberg сообщал, что речь может идти об отправки Украине устаревших истребители F-16.