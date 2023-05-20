MWM: Россия начнет массово сбивать украинские F-16 в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Издание Military Watch Magazine заявило, что репутация американских истребителей F-16 может серьезно пострадать, если эти боевые машины примут участие в боях в зоне спецоперации.

“Существует риск получения технологий F-16 россиянами. Есть также большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесет серьезный удар по престижу машины”, — заявили авторы статьи.

Также они отметили, что F-16 достаточно старый однодвигательный истребитель, который рискует показать очень невысокую живучесть в гипотетических дуэлях с авиацией ВКС России.

Напомним, военный аналитик Майкл Пек отмечал, что одной из проблем в передаче Украине американских истребителей является то, что Киеву необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские ВВП в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16, но Россия может отследить начало подобных работ и уничтожить саму возможность использования американских самолетов на Украине.

Издание Politico сообщало, что Украина хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что авиационные резервы ВКС России в десять раз больше, чем у Украины.