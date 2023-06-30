BFMTV: Число задержанных из-за протестов во Франции возросло до 870 человек

BFMTV: во Франции во время массовых беспорядков задержали более 870 человек за ночь Фото: REUTERS

Телеканал BFMTV сообщил, что в ходе беспорядков из-за убийства 17-летнего подростка французским полицейским в пригороде Парижа только за ночь с 29 на 30 июня были задержаны более 870 протестующих.

“Согласно итоговым данным сил правопорядка, 875 человек были задержаны во Франции в ночь с четверга на пятницу, из них 408 - в районе префектуры парижской полиции”, — сообщили в эфире телеканала.

Напомним, мирный пригород Парижа оказался в центре внимания мировых СМИ из-за массовых беспорядков, вспыхнувших на фоне убийства молодого человека, отказавшегося остановиться по требованию полиции.

Масла в огонь подлили рассказы очевидцев, по словам которых, полицейский пытался замаскировать убийство. По данным французских правоохранителей, водитель в ходе разговора с полицейскими напал на них, однако местные жители опровергают данную версию.