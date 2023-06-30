Сальдо: российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ у Антоновского моста

Сальдо: российские войска ликвидировали 30 бойцов ВСУ у Антоновского моста Фото: Александр КОЦ

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска ударили по скоплению бойцов ВСУ в районе Антоновского моста и уничтожили три десятка украинских боевиков.

“Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар <...>: тридцать боевиков убиты, еще с десяток покалечены”, — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что по обе стороны от Антоновского моста спрятались остатки разбитой группировки ВСУ, однако по ним эффективно работает российская артиллерия, после чего пехота окончательно зачистит этот район.

Днем ранее Сальдо сообщал, что в период с 28 по 29 июня российские военные уничтожили шесть десантных лодок ВСУ, на которых украинские боевики пытались форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки в районе Антоновского моста.