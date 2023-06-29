Сальдо: российские войска потопили шесть лодок с военными ВСУ у Антоновского моста

Российская артиллерия потопила шесть лодок с военными ВСУ у Антоновского моста Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 29 июня, сообщил, что за последние двое суток российские военные уничтожили шесть лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переправить солдат на левый берег Днепра у Антоновского моста.

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ночь с 28 на 19 июня также была ликвидирована загруженная лодка, на которой солдаты ВСУ пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег. По данным врио губернатора, российские военные также уничтожили три артиллерийские позиции, два дрона противника и отряд, который планировал переправиться с правого берега.

Ранее стало известно, что российские войска постепенно ликвидируют остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост в ходе разлива Днепра, который произошел на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинская армия с начала своего наступления потеряла огромное количество бронетехники. Так, были уничтожены 259 танков и 780 бронемашин.