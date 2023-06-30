Глава МИД Германии Бербок назвала путь Южной Африки к свободе «беконом надежды» Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Южно-Африканскую Республику выступила с заявлениями на английском языке. В ходе своей речь министр перепутала слова «маяк» и «бекон» - beacon и bacon. Об этом сообщило издание Bild.

Таким образом в ее заявлениях прозвучала следующая фраза: «путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире».

Ошибка, которую допустила руководитель МИД ФРГ, рассмешила пользователей Twitter. Так, один из комментаторов спросил, неужели они так много просят от Бербок, ведь все, что ей нужно было сделать, это просто правильно прочитать текст. С ним согласился другой пользователь, который отметил, что нелепая фраза главы министерства иностранных дел Германии говорит о том, что она не сама готовит свои заявления.

«Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница», - пошутил один из комментаторов.

«Бекон надежды! Что ж, хрю!» - сыронизировал другой.

Из-за своих абсурдных заявлений Бербок постоянно подвергается критике. В феврале этого года глава МИД Германии сказала, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

В апреле Бербок сообщила, что взрыв на «Северных потоках» не привел к негативным последствиям для природы и энергетики. Такое заявление также вызвало возмущение читателей.