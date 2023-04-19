Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о «Северных потоках» Фото: REUTERS

Заявление главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что взрыв на «Северных потоках» не привел к негативным последствиям для природы и энергетики, вызвало возмущение читателей издания Exxpress.

В комментариях Бербок назвали «глупой» и заявили, что средства массовой информации «обязаны игнорировать» ее заявления.

Один из участников дискуссии поинтересовался, точно ли Бербок является главой МИД Германии? Другой заявил, что его не интересуют слова Бербок.

Еще один напомнил, что был взорван «немецкий трубопровод, а министр иностранных дел Германии говорит, что все в порядке и беспокоиться не о чем».

Как писал сайт KP.RU, ранее прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что к подрыву газопроводов «Северные потоки» может быть причастна некая группа, спонсируемая государством. Также он не исключил, что диверсию могла устроить независимая группировка. В свою очередь, журналист Сеймур Херш в своем расследовании назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках».

Напомним, заявления Бербок постоянно критикуют. Так, в феврале 2023 года пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии за ее слова о том, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».