Макрон пообещал найти тех, кто через соцсети призывает к протестам во Франции

Макрон обеспокоен ситуацией с беспорядками по Франции Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что министерство внутренних дел установит личности тех, кто через соцсети призывает выходить на протесты в стране.

Макрон сообщил, что заметил в социальных сетях много сообщений с призывами к "агрессивным акциям" и с "поддержкой насилия". По словам французского лидера, подобные призывы среди молодежи "приводят к своего рода отрыву от реальности".

Ранее Макрон был вынужден покинуть саммит Евросоюза в Брюсселе, на котором обсуждались вопросы снабжения киевского режима оружием. Президент Франции срочно вылетел в Париж на экстренное заседание оперативного штаба по борьбе с беспорядками в Елисейском дворце.

Как ранее писал KP.RU, во Франции вот уже несколько дней проходят массовые беспорядки и погромы с поджогами. Поводом к волнениями стало инцидент, который случился в пригороде Парижа. Полицейские застрелили 17-летнего водителя Наэля за отказ подчиняться требованиям дорожного патруля. С вечера 29 июня во Франции было задержано около 900 протестующих.