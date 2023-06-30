Глава Дагестана Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет

Владимир Путин посетил Дербент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин после поездки в Дербент предложит считать, что южному городу на три тысячи лет больше, чем предполагалось. Об этом журналистам сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"Когда я доложил ему (Путину) о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет", - сказал Меликов.

Глава Дагестана воспринял предложение Путина как призыв к действию. Местных жителей уже поздравили с пятитысячелетней историей Дербента, "колыбели всемирной истории".

Напомним, 28 июня Путин посетил Дербент, где провел совещание по развитию регионального туризма. Народ Дагестана тепло встретил российского президента. Селфи с президентом удалось сделать 13-летней девочке Фатиме, которая поделилась с KP.RU своими впечатлениями от встречи с Путиным.